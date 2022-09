Fiera Milano: Pazzali confermato presidente Fondazione, Corritore e Pierrakea vice

Milano, 16 set. (Adnkronos) – Si è insediato oggi il nuovo Consiglio generale di Fondazione Fiera Milano, con la conferma di Enrico Pazzali nel ruolo di presidente, come da delibera del Consiglio Regionale del 14 giugno scorso. La nomina del Consiglio, che rimarrà in carica per il triennio 2022-2024, avviene a seguito del decreto del presidente della Regione Lombardia del 9 settembre u.s. in accordo con le amministrazioni e gli enti interessati.