Sicilia: Mulè (Fi), ‘Scarpinato khomeinista, giudice non è simbolo terzietà e indipendenza’**

Palermo, 21 set. (Adnkronos) – “La Sicilia è una terra dove troppo spesso si è bruciato il garantismo peggio di come si faceva con le streghe durante l’inquisizione. Mi limito a dire che rispetto al passato su Renato Schifani ci sono due sentenze di archiviazione entrambe sollecitate da un pm che si chiama Di Matteo e che oggi, dico vergognosamente, rilegge quelle archiviazioni come se non fossero tali. Il certificato penale di Schifani ha cinque lettere dove c’è scritto ‘nulla’, quindi è persona integerrima e pulita, dal punto di vista giudiziario e politico”. Lo ha detto all’Adnkronos il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè (Fi) parlando del processo a carico del candidato alla presidenza Renato Schifani nell’ambito del processo sul cosiddetto ‘Sistema Montante’.