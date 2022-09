Agroalimentare: Assitol-Nomisma, 3,5 mln ettari in più per autosufficienza cereali e zucchero

Roma, 21 set. (Adnkronos/Labitalia) – Una superficie di quasi 3,5 milioni di ettari, più grande della Sicilia: è questo il territorio in più di cui avrebbe bisogno l’Italia per raggiungere l’autosufficienza nelle produzioni di cereali, zucchero e altre colture industriali ed evitare l’import. Il dato emerge dalla ricerca ‘Il valore del settore agricolo nelle performance di filiera’, curata da Nomisma e promossa da Assitol, l’Associazione italiana dell’industria olearia, in occasione del suo cinquantesimo anniversario dalla nascita.