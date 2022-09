Covid: Iezzi (Lega), ‘su Zingaretti immunità giudiziaria per Pd’

Roma, 23 set. (Adnkronos) – “A due giorni dal voto, immunità giudiziaria per il Pd. Indagini sulle mascherine fantasma acquistate dalla Regione Lazio concluse. Danno erariale per 11,1 milioni di euro. Zigaretti accusato dalla Corte dei conti. Eppure, in Procura non si muove una foglia. Silenzio assoluto. Cosa sarebbe successo, invece, se a due giorni dal voto, al posto del governatore Dem candidato alle elezioni politiche di dopodomani, ce ne fosse stato uno di centrodestra? E soprattutto: dietro questo scandalo, si nasconde forse la vera ragione del frettoloso passaggio di consegne con Enrico Letta alla guida del Pd nel marzo 2021?”. Lo afferma il deputato della Lega Igor Iezzi.