Perché salvare «troppe persone in mare» è un problema?

La Sea Watch 3 è ancora bloccata in porto per aver soccorso troppe persone. Dalla Ong arriva l’allarme per contestare questi «blocchi arbitrari e ingiusti».

Quelli degli sbarchi in Europa e in Italia, della fuga di migliaia di persone dalla guerra e dalla fame, sono problemi che troppo spesso non trovano soluzione, a cui troppo spesso la carenza statale non consente un’accoglienza adeguata. E così le Onlus e le Ong si trovano a dover colmare queste mancanze, ripescando dall’acqua persone allo stremo delle forze, corpi senza vita e martoriati. Ma anche salvare vite in mare è un’attività regolamentata che, se non eseguita correttamente, può portare con sé serie conseguenze.

«La Sea Watch 3 è, di nuovo, arbitrariamente bloccata. Il Governo italiano torna alla pratica dei fermi amministrativi». A renderlo noto è la stessa ong, spiegando che dopo «13 ore e mezza di controllo a Reggio Calabria, le autorità hanno bloccato la nave accusandoci, ancora una volta, di aver soccorso troppe persone».

«Non solo le autorità italiane costringono le navi di soccorso ad aspettare giorni prima di assegnare un porto sicuro e ignorano il proprio dovere di soccorso in mare – concludono da Sea Watch – ma hanno deciso arbitrariamente d’ignorare la sentenza della Corte di giustizia europea e di fermare la Sea Watch 3. Non ci fermeranno nemmeno questa volta. Continueremo a salvare vite umane, senza sosta».

«L’assurda argomentazione di aver salvato troppe persone suggerisce che avremmo dovuto lasciarle annegare nel Mediterraneo, ignorando il dovere di ogni capitano di prestare sempre assistenza in mare». A dirlo è Sea Watch dopo il fermo amministrativo nel porto di Reggio Calabria al termine di un controllo durato oltre 13 ore. Nei primi giorni di agosto la Sea-Watch 3 era stata sottoposta a un controllo programmato dello Stato di approdo in cui erano state individuate «lievi carenze». All’arrivo nel porto di Reggio Calabria l’organizzazione tedesca si aspettava un’ispezione di rettifica per le carenze, le autorità italiane hanno, invece, eseguito un Psc (Port State Control) esteso e il cui esito è stato il blocco della nave. «È già accaduto in passato che le navi di soccorso a seguito dei controlli dello Stato di approdo siano state trattenute con motivazioni assurde – spiegano dall’ong -: mancava una certificazione immaginaria e inesistente o a bordo c’erano troppe persone salvate».

Per contestare questi «blocchi arbitrari e ingiusti», Sea-Watch ha presentato appello di fronte il Tar di Palermo, appello che è stato poi inoltrato alla Corte di Giustizia Europea. Il primo agosto scorso, la Corte di giustizia europea ha dichiarato che «il salvataggio in mare è un dovere e che i controlli dello Stato di approdo non devono essere usati arbitrariamente contro le ong. Nella sua sentenza, la Corte di Giustizia Europea – spiegano da Sea Watch – ha sottolineato che l’Italia non può richiedere una certificazione che non è prevista dallo Stato di bandiera e che il numero di persone soccorse non è un motivo valido per la detenzione della nave. I controlli dello Stato di approdo possono continuare a essere effettuati, ma devono essere eseguiti nei tempi previsti o con un valido motivo».

Nonostante la sentenza, lo scorso mercoledì durante l’ultimo Port State Control effettuato le autorità italiane hanno concentrato le loro attenzioni sul numero di persone soccorse, mettendolo in relazione alla sicurezza della nave e sostenendo che rappresenti «un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente» (citazione dal Rapporto di ispezione). «Il capitano della nave e Sea-Watch controllano e valutano costantemente la sicurezza della nave durante ogni singola operazione di salvataggio, garantendo che tutte le operazioni siano svolte in modo sicuro», spiegano dall’ong.

Sea Watch ribadisce la propria «collaborazione e disponibilità rispetto ai controlli dello Stato di approdo per garantire la sicurezza delle navi, degli equipaggi e delle persone soccorse, ma i blocchi arbitrari conseguenti a controlli palesemente di matrice politica devono essere fermati».