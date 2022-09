Vino: a Scuola di dendrochirurgia in vigna con i Vine master pruners Simonit&Sirch

Roma, 23 set. (Labitalia) – Una full-immersion di 3 giorni per imparare la dendrochirurgia, l’innovativa tecnica ideata dai Vine master pruners Simonit&Sirch per salvare la pianta della vite dal mal dell’esca senza estirparla. L’appuntamento è dal 3 al 6 ottobre all’Accademia vine lodge di Capriva del Friuli (Gorizia) nel Collio, dove si terrà un corso residenziale che insegnerà le basi di questa tecnica. La dendrochirurgia è una vera e propria operazione chirurgica sulla pianta della vite attraverso la quale – con l’impiego di una specifica attrezzatura – viene eliminata la carie bianca che colonizza la struttura legnosa della pianta. I risultati che il Team Simonit&Sirch ha raggiunto in 12 anni di lavori e sperimentazioni sono sorprendenti: il 90% delle piante trattate è tornato pienamente produttivo. Una conseguenza di grande importanza, sia per la qualità dei vini che per la ricaduta economica dell’azienda.