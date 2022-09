Pd: Amendola, ‘è evidente che così non funziona più’

Roma, 27 set (Adnkronos) – “Sono eletto deputato e avrò l’onore di rappresentare la Lucania in Parlamento”. Lo scrive Enzo Amendola in un post su Facebook aggiungendo: “Il centrodestra in Basilicata non è più maggioranza. Da qui a un anno e mezzo abbiamo l’occasione di ricostruire un’alleanza ampia, con ambizioni di governo, che su lavoro, diritti e ambiente dia ai lucani i rappresentanti che meritano. Come ho detto in campagna elettorale, oggi inizia il percorso per le regionali”.