Quali lavori non possono fare, in quali orari è vietato impegnarle. L’obbligo per il datore di informare sui rischi e su come evitarli.

Le aziende hanno il dovere di tutelare le lavoratrici in gravidanza evitando di affidare a loro determinate mansioni che possano comportare un rischio per la loro salute e per quella del nascituro e garantendo un ambiente di lavoro salubre e in sicurezza. È obbligatorio informare anche la diretta interessata sui rischi che può correre a causa dell’attività che svolge, anche se – come ha stabilito recentemente la Cassazione – il datore ha una sola dipendente che non è ancora incinta ma che può trovarsi in futuro in quella condizione. Quando si parla di sicurezza sul lavoro, la tutela della donna in gravidanza, dunque, diventa primordiale.

Lavoratrici in gravidanza: cosa dice la legge?

Il riferimento legislativo sulla sicurezza sul lavoro delle donne in gravidanza è il decreto legislativo n. 151 del 2001, chiamato proprio «Testo unico a tutela della maternità e paternità». Tra i princìpi che contiene, c’è il divieto di affidare un’attività lavorativa alla donna in gravidanza nei due mesi che precedono il parto, anche se la lavoratrice può chiedere di lavorare più a lungo se le sue condizioni lo consentono e se non ha una mansione che comporti un rischio per lei e per il bambino. Significa che, in questo caso, la lavoratrice rientrerà più tardi dal congedo obbligatorio dopo il parto.

Il datore deve, inoltre, rendere più agevoli le condizioni di lavoro della donna incinta, assicurandole una protezione dall’inizio della gravidanza fino ai sette mesi di età del figlio.

Dal punto di vista della sicurezza, è vietato adibire la lavoratrice in maternità al trasporto e al sollevamento pesi, a lavori pericolosi, faticosi e insalubri. Le lavorazioni vietate sono individuate tassativamente da un decreto [1], che, per alcune mansioni, prevede un divieto limitato ai tre mesi dopo il parto.

A titolo esemplificativo, si possono citare tra i lavori vietati per le donne in gravidanza quelli:

che comportano una posizione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o scomoda (commesse, addette alla ristorazione, ecc.);

su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di cadute;

che prevedono movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi;

con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esige uno sforzo;

con macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni;

che comportano l’esposizione a temperature troppo basse.

Il datore ha l’obbligo di analizzare le condizioni in cui operano le lavoratrici in maternità ed i rischi di esposizione ad eventuali agenti chimici, fisici e biologici. A tal proposito, è necessario modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro. Quando ciò non è possibile, oppure quando la donna è addetta a lavorazioni vietate o viene accertato che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla sua salute, alla lavoratrice deve essere affidata:

un’altra mansione, anche inferiore (senza alterare la qualifica e la retribuzione);

mansioni superiori, con diritto alla promozione se lo svolgimento delle stesse si protrae per il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dalla legge.

La donna in gravidanza che non può svolgere altre mansioni ha diritto all’anticipazione e/o alla proroga del periodo di congedo di maternità.

Donna in gravidanza: il diritto a fare visite mediche

Finché resta in azienda prima del congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice in gravidanza ha diritto a permessi retribuiti per sottoporsi ad esami prenatali, ad accertamenti clinici o a visite mediche specialistiche, nel caso in cui debbano essere effettuati durante l’orario di lavoro.

La lavoratrice deve informare il datore di lavoro della gravidanza mediante un certificato medico, presentare la domanda per ottenere il permesso e, successivamente, documentare la data e l’ora in cui è stata svolta la visita.

Donna in gravidanza: il divieto di lavoro notturno

Da quando la donna scopre di essere incinta fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro dalle 24 alle 6, indipendentemente dal settore di impiego.

Inoltre, non può essere obbligata a prestare lavoro notturno la dipendente:

madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, alternativamente, il padre convivente con la stessa;

unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.

La lavoratrice adibita al lavoro notturno può agire in via cautelare per la sospensione del provvedimento e in via ordinaria per il risarcimento del danno subìto.

L’obbligo di informare la donna in gravidanza sui rischi al lavoro

Secondo una recente sentenza della Cassazione [2], il datore di lavoro commette un inadempimento di rilievo penale se non comunica alle donne in gravidanza, nel documento di valutazione sulla sicurezza sul posto di lavoro, i rischi specifici che potrebbero correre nello svolgimento della loro attività e i rimedi da adottare per azzerarli.

In altre parole, secondo la Suprema Corte, il documento di valutazione del rischio in azienda sarebbe illegittimamente incompleto in mancanza di tali indicazioni. Il che potrebbe comportare per il datore il doverne rispondere in sede penale.

La legge [3], infatti, punisce con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore che non inserisce nel citato documento:

una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il datore è stato condannato per non avere specificato la presenza di agenti chimici dannosi per la salute di lavoratrici madri nell’ambiente in cui svolgono la loro attività.

Non conta il fatto che il datore possa avere una sola impiegata, come nell’episodio al centro della sentenza in commento: si trattava, infatti, di un dentista che aveva alle sue dipendenze una donna assistente alla poltrona. Come a nulla serve tentare di difendersi argomentando che la lavoratrice in questione ha una certa età e, quindi, è poco prevedibile che possa rimanere incinta: gli Ermellini hanno fatto notare che le citate tutele valgono anche per le donne che possono pensare di adottare un figlio.

note [1] DPR n. 1026/1976. [2] Cass. ord. n. 36538/2022. [3] Art. 55 co. 4 D.gs. n. 81/2008.