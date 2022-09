L’Europa spinge sul Reddito di minimo adeguato

L’Ue chiede agli Stati membri di sveltire i tempi per introdurre ciascuno nel proprio ordinamento il «reddito minimo adeguato»: ecco di cosa si tratta.

Ora che a vincere le elezioni è stato il Centrodestra, capeggiato da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, da sempre professatosi contrario al Reddito di cittadinanza così come attualmente ipotizzato, l’Europa torna a parlare di uno degli strumenti che si riveleranno essere cardine dell’operato europeo in tema di politiche sociali attive: il reddito minimo adeguato.

La Commissione Europea vuole che tutti gli Stati membri dell’Unione adottino provvedimenti che assicurino davvero un reddito minimo adeguato alla popolazione. Il reddito minimo è diverso dal salario minimo e dal reddito minimo universale: si tratta di un sussidio monetario per colmare il divario perché famiglie e cittadini possano raggiungere un livello di reddito tale da poter condurre una vita dignitosa. Il reddito minimo è disponibile solo per quei cittadini che dispongono di risorse o di un reddito insufficienti a vivere: molti cittadini lavorano ma non guadagnano abbastanza per vivere decentemente (i cosiddetti «working poors», i lavoratori poveri).

Per ovviare a questo fenomeno, sempre più diffuso, la Commissione propone una raccomandazione del Consiglio sul reddito minimo, che assicuri una inclusione attiva; dovrebbe essere accompagnato cioè da politiche attive di inclusione nel mercato del lavoro e dare accesso a servizi come l’assistenza sanitaria, la casa, la cura dei bambini, e a servizi essenziali come l’energia. La Commissione raccomanda anche:

di migliorare l’adeguatezza del reddito minimo, di ampliarne la copertura e l’accesso,

di migliorare l’accesso al mercato del lavoro per coloro che sono occupabili,

di ampliare l’accesso ai servizi, tra cui quelli essenziali,

di promuovere il sostegno individuale,

di aumentare l’efficacia della gestione delle reti sociali a livello Ue, nazionale, regionale e locali, come pure i meccanismi di monitoraggio e reporting.

Schemi ben progettati di reddito minimo, nota la Commissione, svolgono un ruolo prezioso durante le crisi economiche: anche se esistono schemi di reddito minimo in tutti gli Stati membri, ci sono carenze per quanto riguarda l’adeguatezza, l’utilizzo e la copertura degli stessi, se si pensa che un disoccupato su cinque a rischio di povertà non è eligibile e che tra il 30% e il 50% di coloro che potrebbero accedervi non li usa. Per quanto riguarda il finanziamento degli schemi, la Commissione raccomanda che siano sostenibili dal punto di vista finanziario, ma nota che l’attuazione della raccomandazione non dovrebbe danneggiare l’equilibrio finanziario dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri.

La Commissione ricorda inoltre che gli Stati membri possono usufruire di fondi Ue e di supporto tecnico per gli investimenti e le riforme legati al reddito minimo. Il Fondo Sociale Europeo per il 2021-27 ha un budget di 99,3 miliardi di euro, almeno il 25% dei quali sono riservati all’inclusione sociale e il 3% a combattere la deprivazione materiale, cioè la povertà estrema, una condizione in cui una persona non può permettersi i beni e servizi di prima necessità.

Il programma per l’Occupazione e l’innovazione sociale (Easi), integrato nel Fondo Sociale Europeo, sostiene progetti pilota nell’ambito del reddito minimo con circa 10 mln di euro. Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale promuove l’accesso ai servizi, in particolare per le fasce vulnerabili; lo strumento per il supporto tecnico Ue fornisce aiuti mirati agli Stati membri per strutturare le riforme necessarie, anche in campo sociale; infine, la Recovery and Resilience Facility finanzia anche progetti che combattono la povertà energetica e migliorano l’accesso ai servizi essenziali.

Per quanto riguarda il nostrano «reddito di cittadinanza», che si avvicina molto al reddito minimo introdotto dall’Ue, il commissario europeo al Lavoro Nicolas Schmit, rispondendo in conferenza stampa a Bruxelles ad una domanda sulla volontà di alcuni partiti italiani di cancellare o correggere il reddito di cittadinanza (tra cui Fratelli d’Italia), ha risposto: «L’incitamento al lavoro deve fare parte integrante della politica in materia di reddito minimo. La domanda è: per rimpiazzarlo con cosa? Sarebbe a dire per rimpiazzarlo con niente? Vorrebbe dire lasciare tutti coloro che non hanno accesso al momento al mercato del lavoro in una situazione di povertà e privazione assoluta. Se pensiamo che queste persone si precipitino subito dopo a lavorare, credo che non funzioni così».

«L’importante, e questo vale per tutti i Paesi – ha aggiunto Schmit – è che le politiche sul reddito minimo siano legate fortemente a delle politiche di accompagnamento al lavoro, di inserimento nel mercato del lavoro. Ci possono essere effettivamente dei pericoli, di avere delle persone che non accettano il lavoro» per paura di perdere il reddito. «Spetta agli Stati membri mettere in campo delle misure e soprattutto dei servizi all’impiego, affinché effettivamente il lavoro sia la vera prospettiva». Per esempio, spiega, si può pensare di «associare il reddito minimo al salario ricavato dall’impiego a tempo parziale, almeno per un certo periodo di tempo», per non annullare l’incentivo a trovarsi un’occupazione.