Lazio: fonti M5S, ‘possibilità alleanza con Pd ridotte al lumicino, persa fiducia’

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Ridotte al lumicino, per usare un eufemismo”. Così autorevoli fonti M5S all’Adnkronos, su possibili alleanze con i dem in vista delle regionali. L’idea che prevale nel quartier generale di via di Campo Marzio è quella di elaborare una strategia unitaria pur tenendo conto delle diverse realtà che si presenteranno rispetto a Lazio, Lombardia, Molise e Friuli Venezia Giulia, le prossime regioni attese alla prova del voto. Ma gli occhi sono puntati soprattutto sul Lazio, ‘orfano’ di Nicola Zingaretti -fresco di un seggio alla Camera- mentre l’intesa tra dem e pentastellati alla Pisana regge agli ultimi mesi di governo, nonostante le nuvole fosche in arrivo per via del termovalorizzatore a Roma.