Migranti: Carmina (M5S), ‘rivedere politica comunitaria, Ue convitato di pietra’

Palermo, 3 ott. (Adnkronos) – “Il naufragio del 3 ottobre 2013 ha messo a nudo le conseguenze della inadeguatezza delle politiche migratorie migratoria in cui l’Europa è convitato di pietra”. E’ la denuncia della neo deputata M5S Ida Carmina, ex sindaca di Porto Empedocle (Agrigento). “Sono passati nove anni ed ancora esseri umani continuano a morire nel tentativo di assicurare a se stessi ed ai propri figli un’esistenza migliore – dice – E’ inammissibile che dal 3 ottobre 2013 ad oggi ben 22.000 persone a abbiano perso la vita nel Mediterraneo, ridotto ad un cimitero subacqueo. L’istituzione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza e le odierne celebrazioni, seppur lodevoli, se non seguite da un conseguenziale cambiamento nell’approccio dei governi europei, rischiano di apparire lo strumento per tacitare le coscienze dell’Occidente da cui spesso questi drammi sono stati causati e che non provvede a trovare soluzioni lasciando da sola l’Italia e i paesi costieri, specie la Sicilia, ad affrontare e subire gli effetti di una questione epocale”.