La redazione dell’elaborato di stima di un immobile comporta il pagamento dell’onorario del tecnico e, se l’atto viene asseverato in tribunale, anche quello delle marche da bollo.

La perizia immobiliare è un elaborato redatto da un tecnico quale un ingegnere, un architetto o un geometra, con lo scopo di determinare il valore di stima e di mercato di un immobile, ad esempio di un’abitazione, di un magazzino o di un intero fabbricato. Quanto costa una perizia su un immobile?

Posto che il costo di una perizia su un immobile altro non è che l’onorario del professionista che la redige, alla domanda non è possibile rispondere in maniera certa e univoca in quanto detto onorario può variare in base a diversi fattori.

Se poi si tratta di una perizia giurata, cioè quella che viene asseverata dal tecnico in tribunale mediante giuramento e della quale il professionista assume la responsabilità civile e penale circa la veridicità di quanto scritto ed affermato, diventa ancora più difficile dare una risposta. In tal caso, infatti, all’onorario bisogna aggiungere il costo delle marche da bollo da apporre sull’elaborato il cui importo cambia in ragione della “corposità” della relazione e degli allegati che la corredano (ad esempio, delle eventuali planimetrie e della documentazione fotografica).

Come si redige una perizia su un immobile?

Ai fini della redazione di una perizia immobiliare il tecnico procede per fasi:

innanzitutto, esamina la documentazione relativa alla proprietà dell’immobile, alla situazione urbanistica (permesso di costruire, agibilità, ecc.) e catastale, alla classe energetica (vedi l’attestato di prestazione energetica) e alla conformità alle norme tecniche (normativa antisismica e degli impianti); compie un sopralluogo per verificare la metratura e lo stato di fatto del bene; calcola la superficie commercialmente rilevante dell’immobile, partendo dai metri quadri calpestabili e aggiungendo una percentuale, di solito tra il 5% e il 10% in base alla tipologia costruttiva, per i muri perimetrali e i muri interni. Successivamente, somma le pertinenze esclusive (vedi i balconi, le terrazze, le soffitte, ecc.), calcolate normalmente al 33%; individua il segmento di mercato in cui operare, identificando la quotazione al metro quadrato in riferimento ai valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate-Territorio (Omi); valuta i coefficienti di merito e di decremento del valore del bene. Nella specie, va detto che i primi coincidono con le caratteristiche dell’immobile quali ad esempio lo stato di manutenzione complessiva, l’eventuale presenza di rifiniture di pregio, l’esposizione, la dotazione di parcheggio per le macchine, del giardino condominiale o di un impianto fotovoltaico. I secondi, comunque collegati ai coefficienti di merito, sono determinati dalla presenza di eventuali mutui ipotecari sul bene, di debiti condominiali, di difetti o vizi di costruzione, ecc.; determina il valore di mercato dell’immobile al metro quadrato e lo moltiplica per la superficie commerciale; quindi, procede alla stesura della relazione nella quale deve indicare il valore finale dell’immobile e il metodo impiegato per la stima. In genere, la stima del bene viene effettuata con la metodologia comparativa che prevede il confronto con altri immobili aventi le medesime caratteristiche, ubicati nella stessa zona e oggetto di compravendite recenti; in ultimo, timbra e firma la relazione tecnica affinché assuma valore.

Quanto costa una perizia su un immobile?

Il costo di una perizia su un immobile consiste nell’onorario del tecnico incaricato di redigerla, che cambia in base a diversi fattori quali:

la zona ove si trova l’immobile;

il tipo di bene da periziare (ad esempio, è ovvio che la stima del valore di mercato di un terreno di ampie dimensioni è diversa da quella di un appartamento di 40 metri quadrati);

le eventuali difficoltà riscontrate nella redazione dell’elaborato (ad esempio, nel reperire la documentazione utile);

la complessità della relazione.

In linea di massima, il costo di una perizia su un immobile è compreso tra i 300,00 euro e i 600,00 euro, potendo arrivare fino a 1.000,00 euro se il bene da valutare è particolarmente ampio o in base al tipo di valutazione da svolgere.

Inoltre, bisogna considerare che i prezzi scendono al Sud dove il mercato immobiliare è meno attivo e il costo della vita è in generale più basso rispetto al Nord.

Il tecnico può anche calcolare il proprio onorario in percentuale sul valore dell’immobile oggetto della perizia che, di solito, è compresa tra lo 0,05% e lo 0,10%.

Se si tratta di una perizia giurata, all’onorario del professionista va aggiunto il costo delle marche da bollo da apporre sull’elaborato, il cui numero varia a seconda della maggiore o minore corposità della relazione.

A tal proposito, bisogna considerare che va applicata una marca da bollo da 16,00 euro ogni 4 pagine a partire dalla prima facciata. Va comunque rispettato il limite delle 100 righe nelle 4 facciate altrimenti occorre contare le righe e apporre un’ulteriore marca da bollo da 16,00 euro. La marca da bollo va apposta, comunque, ogni 4 facciate, comprendendo nel calcolo anche il verbale di giuramento.

Per gli allegati posizionati dopo il verbale di giuramento, si applica una marca da bollo da 2,00 euro per su ciascun allegato “elaborato originale” del perito (ad esempio, 2,00 euro per ciascun disegno, fotografia, ecc.); una marca da bollo da 2,00 euro ogni 100 righe, nell’ipotesi che l’allegato contenga elenchi, calcoli, ecc..; una marca da bollo da 2,00 euro su ciascuna fotocopia di documenti rilasciati da altri uffici, se autenticata dal perito con timbro personale e firma.

Approfondimenti

Leggi i seguenti articoli: “Come fare una perizia di stima immobiliare”, “Costo perizia giurata per stimare il valore della casa”.