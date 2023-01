A chi rivolgersi quando si prende un brutto voto che si ritiene immeritato e che compromette la prosecuzione del normale percorso formativo?

A chiunque è capitato di prendere un brutto voto a scuola: un momentaccio o una distrazione (chi non l’ha mai avuta, soprattutto al liceo?) è recuperabile con un po’ di impegno. Quando quel voto, però, vale una bocciatura e si è convinti di non meritarla, allora la cosa diventa più seria: si rischia di perdere l’anno per un errore di valutazione o per un rapporto incrinato e mai chiarito con un professore. Se i tentativi estremi di risolvere in tempo la situazione si dimostrano vani e arriva, comunque, la bocciatura a scuola, come fare ricorso? A chi ci si deve rivolgere ed entro quali termini?

Può succedere che il brutto voto sia frutto di una carenza didattica non tanto perché lo studente non si è applicato quanto per il fatto che è mancato in numero sufficiente di interrogazioni e, quindi, non è stato possibile recuperare un eventuale calo. È vero che il docente ha piena autonomia dal punto di vista didattico ma è altrettanto vero che certe regole devono essere rispettate. Vediamo quali sono e come fare ricorso contro una bocciatura ingiusta a scuola.

Quando è possibile contestare un voto?

In linea di principio, il voto assegnato da un docente ad uno studente al termine di una verifica o di un’interrogazione è sempre giusto. Lo dice la legge, un decreto presidenziale [1] che, come si diceva prima, riconosce all’insegnante piena capacità di valutazione come forma di autonomia professionale. Entro certi limiti, ovviamente: c’è poco da valutare sul fatto che 2 + 2 fa 4 e nessun docente darebbe un brutto voto a chi dà quella risposta. Diverso il caso di quelle materie in cui il prof può ritenere che lo studente abbia approfondito poco i suoi argomenti o sia andato fuori tema (storia, filosofia, scienze, ecc.).

È proprio in quest’ultimo caso che la valutazione soggettiva del professore non potrebbe essere messa in discussione. Tuttavia, chiunque può sbagliare, anche chi siede dietro a una cattedra. Se si tratta di un errore involontario commesso nel correggere un compito, è facilmente risolvibile parlando con il docente con la massima serenità.

Ci sono, però, altri casi in cui si può andare oltre perché il brutto voto deriva da altre motivazioni, in particolare quando:

lo studente è penalizzato dal voto per un’ assenza giustificata ad un’interrogazione o ad un compito in classe, in particolare se non erano in programma: il docente dovrebbe chiedere all’alunno di svolgere una prova suppletiva e trovare il tempo nell’organizzazione della sua classe per farla, altrimenti rischia di avere un atteggiamento discriminatorio e punitivo, se non addirittura illecito;

ad un’interrogazione o ad un compito in classe, in particolare se non erano in programma: il docente dovrebbe chiedere all’alunno di svolgere una prova suppletiva e trovare il tempo nell’organizzazione della sua classe per farla, altrimenti rischia di avere un atteggiamento discriminatorio e punitivo, se non addirittura illecito; quando il voto è frutto di un numero troppo basso di interrogazioni o viene espresso dopo un quadrimestre rispetto alla data in cui si è svolta la prova.

Secondo la normativa, il docente è tenuto a:

osservare leggi e disposizioni in qualità di pubblico dipendente, agendo nell’interesse e nel rispetto dei diritti delle altre persone;

fare la propria valutazione sulla base dell’apprendimento dell’alunno evitando di limitarsi a sottolineare i suoi difetti;

esprimere un giudizio motivato oltre al voto numerico, ad esempio per spiegare perché un voto è insufficiente o appena sufficiente ma senza esprimere dei giudizi personali sull’alunno;

valutare, al fine di stabilire la media dei voti scolastici, dei fattori obiettivi (il numero di voti positivi o negativi) che avranno un risultato matematico e dei fattori soggettivi: se l’alunno ha sempre fatto o meno i compiti a casa in modo costante e soddisfacente, se è sempre stato presente alle lezioni, se ha dimostrato di voler migliorare e superare le proprie lacune, se ha accettato di partecipare a delle lezioni di recupero, ecc.

Spetta al Collegio docente stabilire il numero di interrogazioni da svolgere durante l’anno scolastico. Un Regio Decreto del 1025, ancora in vigore, stabilisce che se ne deve fare «un congruo numero» senza, però, specificare una quantità precisa.

Quello che, invece, è certo è che gli elaborati devono essere corretti entro il termine del quadrimestre, altrimenti la valutazione espressa su quelle prove non può essere tenuta in considerazione per fare una media.

Infine, i compiti o le verifiche dell’alunno devono essere «classificati»: significa che quelli senza voto o senza un giudizio che permetta di capire la qualità dell’elaborato non sono da tenere in considerazione.

Come contestare una bocciatura?

Se la situazione è diventata grave, se il brutto voto assegnato in modo discutibile porta a una bocciatura ingiustificata, come presentare ricorso?

Prima di agire per le vie legali, è il caso di parlarne con lo stesso professore, fissando un colloquio e, se si ritiene opportuno, coinvolgendo i genitori. Se il colloquio non desse i frutti desiderati, il passo successivo sarebbe quello di bussare alla porta del dirigente scolastico per spiegare la situazione e trovare un modo di mediare. Sarà il caso, comunque e per quanto possibile, di argomentare le proprie ragioni su qualche base solida, ad esempio mostrando al preside il compito o i compiti giudicati insufficienti. Va ricordato, infatti, che lo studente ha diritto ad avere su richiesta copia del proprio elaborato.

L’interlocutore successivo sarebbe quello che una volta veniva chiamato Provveditorato agli studi e che oggi ha preso il nome di Ufficio scolastico regionale. Ne esiste uno in ogni capoluogo di provincia tranne in Valle d’Aosta e in Trentino-Alto Adige, dove c’è una normativa diversa. Occorre agire entro 30 giorni dalla data in cui è stata comunicata la bocciatura.

Tra i compiti dell’Ufficio c’è anche quello di risolvere le controversie che possono sorgere nel sistema scolastico. L’esposto può essere presentato in carta semplice dall’alunno maggiorenne o dai genitori di quello minorenne sulla base di un comportamento scorretto dell’insegnante e delle problematiche legate alle presunte discriminazioni subite. È necessario che lo studente descriva nel dettaglio l’atteggiamento mostrato dal docente nei suoi confronti.

Se nemmeno così si ottiene qualcosa, si può passare al ricorso al Tar, il Tribunale amministrativo regionale. È questo l’organo deputato a giudicare una vicenda che vede coinvolto un ente facente parte della Pubblica amministrazione, com’è, appunto, la scuola. Ci sarà bisogno dell’assistenza di un avvocato. Se i giudici amministrativi ritenessero che l’operato del docente non è stato corretto, il professore rischierebbe un procedimento disciplinare dopo l’opportuna indagine interna alla scuola. Contro la decisione del Tar è possibile presentare ricorso al Consiglio di Stato, che avrà l‘ultima parola sulla vicenda.

Se l’alunno è convinto che il docente ha operato in malafede e riesce a provarlo, è suo diritto fargli causa in un tribunale ordinario, possibilmente affiancato, oltre che da un avvocato, da qualche testimone in grado di supportare le sue ragioni.

Bocciatura ingiusta: si può fare ricorso al Tar a distanza di tempo?

Chi viene bocciato ingiustamente non deve per forza limitarsi a cercare di risolvere subito la situazione per poter passare all’anno successivo o per poter sostenere l’esame di Maturità. Una recente sentenza del Tar Liguria [2] ha cancellato a distanza di molti anni la bocciatura di una ragazza non promossa in maniera illegittima al liceo che, diventata nel tempo architetta a pieni voti, aveva richiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

In sostanza, riconoscendo che la giovane non doveva essere bocciata, ha stabilito che quella che oggi è diventata una professionista abilitata è entrata ne mondo del lavoro con un anno di ritardo e, per questo, ha avuto una riduzione del suo potenziale guadagno. Ragion per cui, il liceo e, in solido, il ministero dell’Istruzione hanno dovuto riconoscerle un risarcimento.