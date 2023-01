Chi ha diritto all’assegno di cura per assistenza disabili?

Che cos’è la prestazione erogata dagli enti locali ai caregiver familiari. Dove presentare la domanda.

Prendersi cura un familiare disabile è, prima di tutto, un dovere morale ma – inutile negarlo – comporta anche un impegno in termini di tempo e di soldi. Per quanto la legge 104/92 consenta a chi lavora di avere delle agevolazioni, il beneficio potrebbe non bastare. Scatta, così, la necessità di prendere un’aspettativa, dei permessi non retribuiti o, nella peggiore delle ipotesi, di lasciare il lavoro. D’altronde, non si può abbandonare una persona in stato di bisogno, ci mancherebbe altro. Chi ha bisogno di un aiuto dal punto di vista economico può richiedere alcune prestazioni, come l’assegno di accompagnamento riconosciuto dall’Inps o quello di cura erogato dagli enti territoriali, purché, in entrambi i casi, si sia in possesso dei requisiti richiesti. L’accompagnamento è il sostegno più diffuso (trovi tutte le informazioni utili in questo articolo) ma chi ha diritto all’assegno di cura per assistenza ai disabili?

Questa prestazione, gestita dagli enti locali, può variare da un territorio all’altro in termini di importo. Ma vediamo come funziona.

Cos’è l’assegno di cura per assistenza ai disabili?

L’assegno di cura elargito dagli enti territoriali è un sostegno economico a beneficio di chi assiste in casa una persona disabile. Come detto poco fa, è diverso dall’assegno di accompagnamento erogato dall’Inps: in questo caso si tratta di aiuti messi a disposizione dalle Regioni, in maniera autonoma rispetto all’Istituto di previdenza.

Proprio per questo motivo, chi percepisce l’accompagnamento può anche ricevere l’assegno di cura: si tratta di due prestazioni indipendenti e cumulabili.

A quanto ammonta l’assegno di cura per assistenza ai disabili?

Non essendo un sostegno gestito dall’Inps, non c’è una legge nazionale che stabilisce l’importo dell’assegno di cura. Pertanto, il potenziale beneficiario deve consultare quello che la Regione in cui risiede ha determinato in proposito.

Di norma, però, si tiene conto di alcuni parametri, in particolare:

l’Isee della persona disabile;

la patologia di cui è affetta la persona da assistere;

se il disabile è proprietario di immobili;

se il disabile è assistito o meno da una badante.

In base a questi fattori, la Regione eroga un assegno il cui importo cambia da un territorio all’altro.

Per fare qualche esempio, prendendo come riferimento quanto riportato dai rispettivi siti di Comuni e Regioni:

a Roma , l’importo va da 500 a 800 euro mensili ed è finalizzato a compensare le spese per personale qualificato, scelto dall’interessato o dalla famiglia attraverso un regolare rapporto di lavoro (forma indiretta) o attraverso gli operatori di Organismi accreditati nel territorio di residenza per l’assistenza domiciliare (forma diretta);

, l’importo va da 500 a 800 euro mensili ed è finalizzato a compensare le spese per personale qualificato, scelto dall’interessato o dalla famiglia attraverso un regolare rapporto di lavoro (forma indiretta) o attraverso gli operatori di Organismi accreditati nel territorio di residenza per l’assistenza domiciliare (forma diretta); in Lombardia , viene riconosciuto un assegno una tantum per un importo pari a 800 euro in caso di disabilità gravissima e da 200 a 400 euro per disabilità grave, in entrambi i casi fino ad esaurimento risorse;

, viene riconosciuto un assegno una tantum per un importo pari a 800 euro in caso di disabilità gravissima e da 200 a 400 euro per disabilità grave, in entrambi i casi fino ad esaurimento risorse; nella Provincia autonoma di Bolzano , a seconda del livello di assistenza richiesto per il disabile, da 558 a un massimo di 1.800 euro;

, a seconda del livello di assistenza richiesto per il disabile, da 558 a un massimo di 1.800 euro; in Piemonte, gli assegni saranno legati all’Isee socio-sanitario e arriveranno fino a 600 euro mensili.

Come ottenere l’assegno di cura per assistenza ai disabili

Occorre ricordare che per ottenere l’assegno di cura per l’assistenza ai disabili in casa vengono valutati questi parametri:

Isee del nucleo familiare, secondo la soglia stabilita da ogni Regione;

grado di non autosufficienza risultante da un certificato medico;

eventuale demenza;

presenza o meno di collaboratori o badanti.

Presso il Comune di residenza è possibile reperire tutte le informazioni relative al bando pubblicato per accedere all’assegno, che contiene i requisiti specifici, le date di scadenza per ogni anno in cui viene erogato e la documentazione richiesta per presentare la domanda presso gli uffici comunali.

Di norma, però, viene stanziata una determinata cifra oltre la quale non è più possibile ricevere l’assegno di cura. Significa che, secondo la vecchia regola del «chi prima arriva meglio si accomoda», il richiedente che presenta la domanda entra in una graduatoria. Può capitare, dunque, che la richiesta venga accettata, che si entri in lista di attesa ma che l’assegno non venga erogato perché i fondi sono finiti.

È importante sapere che i moduli per presentare la domanda di assegno di cura sono reperibili in Comune ma anche presso un Caf o un patronato. Nel modulo devono essere riportate le seguenti informazioni: