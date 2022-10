In Italia la povertà è sempre più preoccupante

Secondo l’Istat il 9,4% delle persone in Italia vive in una condizione di povertà assoluta e un quarto è a rischio di povertà o esclusione sociale.

Reddito di cittadinanza, sostegno alle famiglie, alle donne, ai fragili, ai disabili, alle famiglie con un Isee basso: si è parlato tanto di tutto questo durante la campagna elettorale di cosa fare e cosa migliorare per poter aiutare le categorie che più si trovano in difficoltà economica in questo momento. Ora, con l’instaurazione del nuovo Governo, è giunto il momento di agire, perché la situazione in Italia sembra essere sempre più critica. Secondo i più recenti dati Istat nel nostro paese sempre più persone sono a rischio povertà, nuclei familiari stremati prima dal Covid e ora dal caro vita legato alla guerra in Ucraina.

Nel 2021, in Italia circa 5,6 milioni di individui (il 9,4% del totale) sono in condizioni di povertà assoluta. Rispetto al 2020, l’incidenza della povertà è rimasta stabile a livello nazionale, con una diminuzione nel Nord-ovest e un aumento nelle altre zone geografiche, in particolar modo al Sud. Negli ultimi anni, l’incidenza della povertà si è rivelata nettamente più bassa per le persone più anziane (65 anni e più), a confermare il ruolo di protezione economica dei trasferimenti pensionistici in ambito familiare. È quanto rileva il Rapporto sui Sustainable Development Goals (Sdgs) dell’Istat nell’analisi del Goal 15.

Il costo dell’abitazione rappresenta un peso difficilmente sostenibile per il 7,2% della popolazione, dato stabile rispetto al 2020 e sui livelli minimi del periodo. Il Sud e le Isole continuano a presentare le situazioni di maggiore difficoltà.

La quota di popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale è pari al 25,4%, dato essenzialmente stabile ma comunque elevato nel confronto europeo. Secondo l’Istat, il rischio di povertà o esclusione sociale si differenzia notevolmente a livello regionale, con un evidente gradiente Nord-Sud, variando dal 10% della Provincia Autonoma di Bolzano a oltre il 50% della Campania.

L’istituto di statistica ha certificato anche per il 2020 un lieve peggioramento per la disuguaglianza con il reddito totale delle famiglie più abbienti è 5,8 volte quello delle famiglie più povere (era 5,7 volte nel 2019). Nell’anno dell’emergenza covid questo valore, peraltro, sarebbe stato decisamente più alto in assenza di interventi di sostegno alle famiglie. Quanto al livello medio di reddito netto delle famiglie per il 2020 l’Istat lo fissa a 32.812 euro annui. Gli interventi di sostegno (reddito di cittadinanza e altre misure straordinarie) ne hanno limitato il calo (-0,9% in termini nominali, -0,8% in termini reali).