Norme installazione condizionatore esterno

2.3.2. L’organo tecnico si era pronunciato, proseguiva la nota comunale, affermando che l’immobile “ricade in centro storico, e preso atto che l’art. 45 del vigente R.E.C. prevede espressamente il parere della Commissione Paesaggio, si prescrive l’assoluto divieto di posizionamento di impianti tecnologici prospicienti spazi pubblici (pubbliche vie), mentre per quanto riguarda i cortili interni non è assolutamente concesso il posizionamento di tali impianti in facciata, ma gli stessi dovranno essere posizionati nel rispetto dello schema compositivo della facciata, preferibilmente al suolo, in locali interrati, nelle nicchie od interni ai locali, con la sola presa d’aria in facciata, sempre nell’assoluto rispetto dello schema compositivo”.

2.3.3. Così, concludeva l’atto comunale “preso atto del procedimento avviato in data 11.07.2012 e confermando la ns. comunicazione del 17.07.2012 al n. 7734 di prot., si chiede al legale rappresentante della ditta YY di depositare una idonea pratica edilizia che preveda l’adeguamento dell’impianto installato alle prescrizioni della Commissione del Paesaggio del Comune di Osio Sotto, come da verbale n. 1 del 28.02.2013, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente”.

2.4. La “idonea pratica edilizia” non fu tuttavia mai depositata, e proseguì il rammentato carteggio, fino all’ordinanza comunale 16 marzo 2016, n. 01/2016, prot. n. 3383, di “ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione dell’impianto di climatizzazione posto sulla facciata dell’edificio posto in Via ZZ, entro il termine di 30 (trenta) giorni, dalla data di notifica della presente. Al termine delle operazioni di cui sopra, la proprietà dovrà presentare al Comune di Osio Sotto idonea documentazione attestante l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.”.

2.5. Il provvedimento è stato impugnato con il ricorso in esame; il Comune non si è costituito, sebbene ritualmente intimato, ma ha prodotto documentazione.

2.6. Le ultime difese di parte ricorrente inducono a concludere che l’ordinanza 1/2016 non è mai stata eseguita né volontariamente, né coattivamente, sicché persiste l’interesse alla decisione di merito.

3.1.1. Il ricorso, dopo aver riassunto la vicenda, censura l’ordinanza anzitutto per eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e della contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà (I motivo) e per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della violazione di precetti di logica e imparzialità (II motivo).

3.1.2. Sostiene intanto la ricorrente che l’impianto di condizionamento, il quale sarebbe “indispensabile all’attività commerciale consistente in una gelateria”, sarebbe stato installato in base al citato art. 45 del regolamento edilizio, e nelle stesse forme utilizzate da condomini proprietari di unità immobiliari nell’ambito del medesimo compendio: a questi, tuttavia, la commissione paesaggio non avrebbe presumibilmente imposto le prescrizioni fondanti il provvedimento impugnato.

3.1.3. Inoltre, “in tutto il centro storico di Osio Sotto diversi commercianti, nonché soggetti privati”, avrebbero installato condizionatori analoghi senza essere stati assoggettati alle disposizioni in esame.