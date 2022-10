È legittima l’ordinanza del sindaco che vieta in modo indiscriminato l’accesso dell’animale in un giardino pubblico frequentato da bambini?

Si discute spesso sul potere dei sindaci di vietare l’ingresso degli animali nei parchi pubblici. Sono, infatti, gli enti locali ad avere la facoltà di approvare dei regolamenti sulla tutela del verde pubblico e di chi frequenta un certo ambiente cittadino. Tuttavia, non sempre è giustificato – secondo alcune sentenze dei tribunali amministrativi – la cosiddetta «mano dura» contro chi deve subire il divieto di portare a fare quattro passi il proprio cane, in contrasto con i principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità. Insomma, si può entrare con il cane nel parco giochi sì o no?

La risposta più precisa a questa domanda, in base a quanto deciso dalla giurisprudenza, sarebbe «nì». Chiudere i cancelli all’animale non va bene, entrarci in qualsiasi modo senza tenerlo a bada nemmeno. Vediamo.

Cani nel parco giochi: cosa dice la legge?

A livello nazionale, esiste una sola norma che riguarda l’accesso dei cani ai luoghi pubblici, come, ad esempio, ad un parco giochi. Si tratta del Regolamento di Polizia veterinaria [1], che risale addirittura al 1954 ma che è tuttora in vigore.

L’articolo 83 del Regolamento in questione parla chiaro: i cani possono essere portati nelle vie o negli altri luoghi aperti al pubblico solo se tenuti al guinzaglio o se hanno la museruola. Sono considerati «pubblici» i luoghi di proprietà del demanio dello Stato e sono accessibili a chiunque. Tra questi, rientrano non solo parchi, piazze o vie cittadine ma anche gli uffici e qualsiasi altra struttura pubblica o, comunque, di proprietà dello Stato.

Ci possono essere delle limitazioni che riguardano i luoghi in cui si preparano, manipolano, trattano e conservano gli alimenti per evitare eventuali contaminazioni. Se si tratta di luoghi privati, l’esercente ha la facoltà di vietare l’accesso ai cani o di predisporre un luogo in cui accoglierli senza che entrino a contatto con il cibo.

Cani nei parchi giochi: cosa dice la giurisprudenza?

Riassumendo: sì ai cani nei parchi giochi purché vengano tenuti al guinzaglio e portino la museruola. A questi due vincoli, la giustizia amministrativa ne ha aggiunto un altro: è obbligatorio essere muniti dell’occorrente per raccogliere gli escrementi lasciati dagli animali per terra. Paletta e sacchetto, insomma. Altrimenti, può scattare la sanzione.

Alcuni Comuni, però, vietano l’accesso dei cani nei giardini pubblici. È lecita un’ordinanza del sindaco in tal senso? Una recente sentenza del Tar Campania-Napoli [2] ha ritenuto illegittimo il provvedimento comunale con cui si vieta in modo assoluto l’ingresso dei cani nei giardini, nelle aree ricomprese nel centro storico cittadino o in un parco giochi per bambini.

Senza mettere in discussione la necessità di tutelare i cittadini dagli animali lasciati liberi senza guinzaglio e museruola e di preservare l’ambiente dalle feci non raccolte dai proprietari dei cani, il Tar sostiene che un divieto così severo è in grado di limitare fortemente i princìpi inderogabili di adeguatezza e proporzionalità.

Il primo riguarda la «specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto». In altre parole, un’ordinanza è adeguata se tutela un interesse comune senza, però, esagerare nelle misure restrittive.

Il principio di proporzionalità, invece, stabilisce che la libertà di una persona non deve essere limitata più di quanto è estremamente necessario. Non è proporzionato, dunque, vietare al padrone di un cane di entrare con un animale in un parco giochi, purché lo tenga al guinzaglio e con la museruola e si preoccupi di raccogliere gli escrementi.

In passato, era stato il Tar del Lazio a fare lo stesso ragionamento, annullando un’ordinanza comunale con cui si vietava in modo assoluto e indiscriminato l’accesso dei cani in qualsiasi area verde della città. Identiche le motivazioni del Tribunale amministrativo del Lazio: tale provvedimento è sproporzionato rispetto agli interessi tutelati e lede in maniera eccessiva la libertà di circolazione delle persone. Piuttosto, suggeriscono i giudici, occorrerebbe aumentare i controlli per evitare che i cani vengano lasciati liberi nel parco destinato ai giochi dei bambini o che i loro proprietari lascino qua e là i «ricordini» sgradevoli e maleodoranti dei loro animali.

Cosa rischia chi non raccoglie gli escrementi del cane?

La legge, a livello nazionale, non prevede una specifica sanzione per chi non raccoglie da terra gli escrementi del cane. Sono i Comuni, nelle loro varie ordinanze, a disporre delle sanzioni amministrative per chi deturpa marciapiedi, strade, giardini o altri spazi cittadini.

Tuttavia, non adoperare paletta e sacchetto può anche costituire reato: secondo il Codice penale, infatti [3], chiunque deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro.

Se il cane dovesse sporcare beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati, la pena per il padrone sarebbe la reclusione da uno a sei mesi o la multa da 300 a 1.000 euro.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva, cioè di reiterazione della violazione, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.