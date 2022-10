Chi sono i probabili futuri Ministri del Governo Meloni

L’Esecutivo del prossimo Governo a guida Meloni sta prendendo forma e la lista dei nomi dei prossimi Ministri sembra essere definitiva.

Una lista di quelli che potrebbero essere ufficialmente i Ministri del futuro Governo Meloni finalmente c’è, dopo l’incontro chiarificatore di ieri con Silvio Berlusconi. L’elenco dei membri della prossima squadra di Governo, che per il momento è composta da 13 nomi di cui appena tre sono di donne, ha iniziato a circolare in serata e, eccezion fatta per qualche posto ancora non confermato, dovrebbe essere così composta:

Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: classe 1973, il segretario della Lega puntava ad un glorioso ritorno al ministero dell’Interno ma a causa del processo per sequestro di persona per il caso Open Arms che lo vede protagonista come imputato è risultato essere incandidabile per quella posizione, dovendosi così accontentare di un Ministero secondario. Il leader del Carroccio dovrebbe anche ricoprire la carica di vicepremier assieme ad Antonio Tajani (Fi).

Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: classe 1966, nato in provincia di Varese, è già ex ministro dello sviluppo economico del Governo Draghi, membro di spicco della Lega ed ex segretario del Consiglio dei ministri del governo Conte I.

Ministero dello Sviluppo economico Guido Crosetto: classe 1963, assieme a Ignazio La Russa e Giorgia Meloni è il cofondatore di Fratelli d’Italia. Cresciuto nella Democrazia Cristiana, si iscrive a Forza Italia nel 2000 e rimane fedele a Berlusconi fino al 2012. Ora sembra essere un ponte chiave tra il leader azzurro e la futura premier che, come si è visto, navigano in acque mosse ancor prima di iniziare a lavorare assieme.

Ministro degli Esteri Antonio Tajani: classe 1953, coordinatore nazionale di Forza Italia, in questa campagna elettorale si è spesso fatto voce e volto del partito in sostituzione di Berlusconi. É europarlamentare dal 2014, vicepresidente del Partito Popolare Europeo ed ex presidente del Parlamento Europeo dal 2017 al 2019. Attivista monarchico in gioventù, negli anni si è più volte dichiarato favorevole al rientro dall’esilio dei membri maschi del ramo principale di Casa Savoia in Italia. Contrario alla cannabis e all’eutanasia è finito più volte nell’occhio del ciclone mediatico per discutibili dichiarazioni contro l’etnia rom (dichiarando che il Rdc «non sta andando nella giusta direzione, finirà nelle tasche dei rom, dei cittadini stranieri – dell’UE ed extracomunitari – e certamente non in quelli di tanti cittadini italiani») e a favore di Benito Mussolini (per le quali si è poi scusato).

Ministro degli Interni Matteo Piantedosi: classe 1963, napoletano d’origine, ex Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno presieduto da Matteo Salvini, sembra essere riuscito a rubare la poltrona al Capitano.

Ministro della Difesa Adolfo Urso: classe 1957, padovano, è il presidente del Copasir. Senatore di Fratelli d’Italia dal 2018, negli anni ha fatto la spola tra Alleanza Nazionale, Popolo della Libertà e gruppo misto, approdando in Fdi nel 2015.

Ministro della Giustizia Carlo Nordio: classe 1947, trevigiano, è un ex magistrato protagonista, tra le altre cose, delle stagioni delle Brigate Rosse, di Tangentopoli e Mani pulite. Deputato eletto tra le fila di Fratelli d’Italia il 25 settembre.

Ministra del Lavoro Marina Calderone: consulente del lavoro dal 1994, da quasi 20 anni è presidente del consiglio nazionale dell’ordine. Durante il Governo Conte 1 Calderone sembrava essere in lista per diventare presidente dell’Inps, appoggiata da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma avrebbe abbandonato l’idea quando il marito Rosario De Luca, anche lui consulente del lavoro, è entrato nell’Istituto come consigliere di amministrazione.

Ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto: classe 1969, pugliese, è stato Ministro per i rapporti con le regioni e Ministro per gli affari regionali nel quarto governo Berlusconi, dopo essere già stato presidente della Regione Puglia. Negli anni ha cambiato diverse bandiere, girando i partiti del centrodestra e passando (tra gli altri) dalla Dc, a Forza Italia, per diventare oggi esponente di Fratelli d’Italia e Co-Presidente del Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei.

Ministro delle Riforme Maria Elisabetta Casellati: classe 1946, veneta, già presidente del Senato nell’ultima Legislatura, tra i fedelissimi di Silvio Berlusconi ha aderito a Forza Italia fin dalla sua fondazione. Ha ricoperto per due volte la carica di sottosegretaria di Stato è stata membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Cattolica e conservatrice per sua stessa ammissione, negli anni Casellati si è detta contraria alla fecondazione eterologa e alla pillola abortiva Ru486, firmando persino una proposta di legge per abolire la legge 194 relativa all’interruzione volontaria di gravidanza. Dichiaratamente contraria alle Unioni Civili, ritiene che il Ddl Cirinnà che le ha istituite sia una discriminazione verso le coppie eterosessuali.

Ministro degli Affari regionali e Autonomie Roberto Calderoli: classe 1956, bergamasco e leghista d’hoc, è stato vicepresidente del Senato della Repubblica e coordinatore delle Segreterie nazionali della Lega Nord. Già ministro delle Riforme istituzionali nel governo Berlusconi II e ministro per la Semplificazione normativa nel governo Berlusconi IV, è uno dei firmatari della legge elettorale «Porcellum», che ha preceduto il «Rosatellum». È stato protagonista di tre procedimenti giudiziari per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale (prescritto), truffa ai danni dello stato (archiviato grazie alla negazione a procedere del Senato) e diffamazione aggravata dall’odio razziale (per il quale è stato condannato nel 2019 in primo grado a 18 mesi, con pena sospesa).

Ministero della Transizione ecologica a Gilberto Pichetto Fratin: classe 1954, piemontese, da sempre esponente di Forza Italia, è già ex Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico.

Ministro dell’Università Anna Maria Bernini: classe 1965, bolognese, capogruppo di Forza Italia al Senato negli ultimi anni e Viceocordinatrice Nazionale del partito. Passata da Alleanza Nazionale, al Popolo della Libertà e infine a Forza Italia, è già stata ministro per le Politiche Europee nel Governo Berlusconi IV. Favorevole alle Unioni Civili, ha votato il testo sulla proposta di legge completa di stepchild adoption, andando controcorrente rispetto al proprio gruppo parlamentare (salvo poi non votare la fiducia per una «questione di principio»). Ha più volte dichiarato di essere favorevole a politiche contro la discriminazione sessuale, proponendosi per portare avanti l’adozione di misure di contrasto ai fenomeni di omofobia.