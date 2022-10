Governo: Marsilio, ‘criticano Meloni, ma a 14anni attaccavamo manifesti e facevamo km di cortei’

Roma, 22 ott (Adnkronos) – “Piaccia o no, qualcuno ci si diverte, qualcuno la critica, Giorgia Meloni non nasce da un esperimento di laboratorio, non arriva a salvare la Patria o a pretendere di essere migliore del resto della politica perchè chissà dov’era fino a oggi”. Lo ha detto Marco Marsilio, governatore dell’Abruzzo e storico esponente della destra e di FdI, alla festa del Foglio.