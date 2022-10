Lombardia: stanziati 6 mln per nuovo campus Accademia Brera in scalo Farini a Milano

Milano, 24 ott. (Adnkronos) – Regione Lombardia ha messo in campo 6 milioni di euro, su un totale di 12,5 milioni, per il progetto di riqualificazione urbana dello Scalo Farini a Milano e, in particolare, per il nuovo campus dell’Accademia di Brera. Il progetto è stato presentato oggi allo Scalo Farini alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.