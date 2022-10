Lombardia: 2,5 mln per rinnovo veicoli polizie locali e acquisto strumentazioni

Milano, 25 ott. (Adnkronos) – Regione Lombardia, con l’approvazione di una delibera proposta dall’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Romano La Russa, ha stanziato, per il 2023, 2,5 milioni di euro destinati all’acquisto di apparecchiature tecnologiche e veicoli in uso alle Polizie locali. Destinatari dei fondi i Comuni, in forma singola o associata, Comunità montane e unioni di Comuni, Province e Città metropolitana di Milano.