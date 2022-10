Porti, in primi 9 mesi traffici ancora in aumento in scali Roma e Lazio

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – Bilancio positivo anche nei primi nove mesi del 2022 per i Porti di Roma e del Lazio. In generale, dai dati di traffico al 30 settembre, per quanto riguarda il dato complessivo del network dei tre porti laziali si evidenzia un traffico merci pari a 11.288.341 tonnellate con una crescita del 15,9% rispetto ai primi nove mesi del 2021 e dell’1,5% anche rispetto ai primi nove mesi del 2019, prima dell’esplosione della pandemia da Covid 19. Nello specifico, tra le varie tipologie, le merci liquide del network laziale chiudono i primi nove mesi dell’anno con un + 23,8% rispetto al 2021, mentre le merci solide con un + 12,6%. Civitavecchia registra un aumento del traffico merci del 10,7% sul 2021 (si tratta di 7.853.108 tonnellate, in crescita dell’8,7% anche rispetto ai primi nove mesi del 2019, quando fece registrare 7.170.196 tonnellate), Gaeta cresce del 6,8%, mentre il porto di Fiumicino, con la ripresa della movimentazione dei prodotti petroliferi che servono il vicino aeroporto internazionale “Leonardo Da Vinci”, chiude il primo semestre dell’anno con un +50,3%.