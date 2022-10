Sclerosi multipla, un italiano alla guida della rete Ue su riabilitazione

Amsterdam, 28 ott. (Adnkronos Salute) – Un italiano alla guida della rete europea per le migliori pratiche e la ricerca nella riabilitazione della sclerosi multipla, il Rims (Rehabilitation In Multiple Sclerosis). Nel corso della Conferenza annuale del Rims, che si svolge ad Amsterdam dal 26 al 28 ottobre, in concomitanza con il Congresso annuale Ectrims, il Comitato europeo per i trattamenti e la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, è stato nominato presidente per il prossimo triennio Giampaolo Brichetto, già vice-presidente Rims, attuale direttore sanitario del servizio riabilitazione Aism Liguria e coordinatore della ricerca sulla riabilitazione di Aism con la sua Fondazione Fism.