Lazio: staff Conte, ‘non interessati a lotteria candidature presidente’

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Smentiamo le ricostruzioni e i virgolettati attribuiti oggi al presidente Giuseppe Conte su diversi quotidiani a proposito delle elezioni regionali nel Lazio. Il Movimento 5 stelle sta elaborando una proposta per i cittadini laziali collegata alle eventuali dimissioni dell’attuale presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. La proposta che il Movimento 5 stelle presenterà sarà centrata su un programma politico radicalmente progressista, volto a trovare soluzioni all’altezza delle sfide che il territorio laziale pone. La girandola di nomi che viene alimentata ogni giorno con papabili candidati è una lotteria a cui Conte e il M5S non hanno mai contribuito e a cui non sono interessati a partecipare”. Lo precisa una nota dello staff di Giuseppe Conte.