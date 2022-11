Roma, 3 nov (Adnkronos) – La Moratti “ha fatto una cosa di grandissimo rilievo. Lei dice, non posso accettare che provvedimenti ideologici inficino il mio lavoro in Lombardia. Non sta lanciando una candidatura ma una operazione di politica culturale molto interessante”. Lo ha detto Matteo Renzi a L’aria che tira.