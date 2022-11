Energia: Lombardia regione più penalizzata, imprese puntano su autoproduzione

Milano, 3 nov.(Adnkronos) – La crisi energetica in corso penalizza la Lombardia più di ogni altra regione italiana. E non solo perché questo territorio concentra la maggior parte delle attività produttive del Paese, ma anche perché tra i combustibili di origine fossile utilizzati per i consumi complessivi della popolazione e delle imprese, il metano incide per il 54%, contro una media nazionale del 40%. E’ quanto emerge dal Rapporto Lombardia del Sole 24 Ore.