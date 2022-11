Lombardia: R.La Russa, ‘contrasto a illegalità, dal 2015 ad oggi investiti 1,31 mln’

Milano, 4 nov. (Adnkronos) – In Lombardia sono presenti 13 Centri per la promozione alla legalità (Cpl), uno in ogni provincia e 2 a Milano, realizzati in collaborazione tra Regione e ufficio scolastico regionale. Numerose le attività avviate, in particolare sulla corruzione nel sistema produttivo, sulla trasparenza e sui i beni confiscati alla criminalità organizzata. Nel triennio 2020 – 2022 sono stati coinvolti nelle attività circa 130.000 studenti e, tra questi, oltre 40.000 hanno partecipato direttamente.