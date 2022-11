Lombardia: Alferi (Pd), ‘ticket Moratti-Cottarelli? a parlarne si sbaglia’

Milano, 5 nov.(Adnkronos) – “Incontriamoci su una figura che può unire. Se si parla di ticket si sbaglia”. Lo ha detto il senatore dem Alessandro Alfieri, riferendosi alla possibilità di schierare Letizia Moratti come candidata di centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Lombardia in ticket con Carlo Cottarelli. “Se si parte dai nomi -aggiunge Alfieri- non andiamo da nessuna parte”.