Regionali: Calenda, ‘Moratti-D’Amato scelta giusta, discutiamo con tutti ma ora al lavoro’

Roma, 6 nov (Adnkronos) – “Appoggiare due persone che in Lombardia e nel Lazio hanno fatto bene sulla campagna vaccinale e la sanità come Alessio D’Amato e Letizia Moratti è la scelta giusta per il #TerzoPolo. Vengono da storie diverse ma hanno lavorato sulla stessa linea di serietà nell’emergenza”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.