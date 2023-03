Come si diventa tatuatori? Un minore di 18 anni può farsi un tatuaggio senza il consenso dei genitori? Quando scatta la responsabilità penale?

Imprimersi disegni sulla pelle è divenuta una moda comune. Nel mondo dello spettacolo le eccezioni sono rarissime, mentre nella società comune sta prendendo sempre più piede sino a essere diventata quasi la normalità. Non ci sono limiti di età: dai giovanissimi fino alle persone più adulte, sono in molti a decidere di sottoporsi alla pratica dei tattoo. Con questo articolo parleremo proprio di questo argomento, soffermandoci su una domanda in particolare: un minorenne può farsi un tatuaggio?

In effetti il quesito sorge praticamente spontaneo se si esce e ci si guarda intorno: le strade sono piene di ragazzini che esibiscono orgogliosamente la propria cute, disegnata e dipinta come fosse una tela. Ciò significa che ci si può far tatuare anche prima dei 18 anni? Cosa dice la legge a proposito? Scopriamolo insieme.

Cosa sono i tatuaggi?

Tecnicamente, il tatuaggio consiste nella colorazione permanente di parti del corpo per ottenere figure e disegni indelebili.

Questo risultato può essere raggiunto essenzialmente con due modalità diverse:

attraverso l’introduzione o la penetrazione sottocutanea di pigmenti di diverso colore mediante aghi o taglienti vari;

con tecniche di incisione (superficiale) della cute.

Come si diventa tatuatori?

Fare un tatuaggio indelebile è una cosa seria, per la quale non si può improvvisare. Ecco perché solamente chi ha seguito un corso e ha superato un esame può cimentarsi a tanto.

Per diventare tatuatori la legge [1] prevede un’adeguata formazione obbligatoria degli operatori attraverso appositi corsi regionali.

Sono pertanto le Regioni a dover organizzare i corsi per tatuatori e a stabilirne la durata. Di norma, il corso standard, previsto dalle linee guida ministeriali, è della durata di 90 ore, al termine del quale bisogna sostenere un esame (pratico e/o teorico, a seconda delle scelte della Regione) che, una volta superato, consente di ottenere l’attestato finale di competenza di operatore tatuaggio, necessario per l’esercizio della professione.

Un ulteriore corso occorre seguire per poter utilizzare il dermografo, un dispositivo utilizzato per la pigmentazione permanente della pelle.

In questi casi, la legge [2] prevede una formazione specifica per l’utilizzo del congegno, da intendersi aggiuntiva rispetto a quella effettuata per ottenere l’attestato di tatuatore.

Un minore può farsi un tatuaggio?

Un minorenne può tatuarsi? Sul punto la legge non prevede nulla; come visto in precedenza, infatti, gran parte della disciplina riguardante i tatuaggi è rimessa alle scelte delle singole Regioni.

Si applicano quindi le normali regole secondo cui nessun minorenne può validamente stipulare un contratto, a meno che non rientri tra quelli quotidiani di minima importanza (come ad esempio comprare un gelato al bar o il giornale in edicola).

Da tanto deriva che un minorenne non può farsi un tatuaggio se non ha il consenso dei genitori, i quali come regola dovrebbero esprimerlo in presenza del tatuare, magari firmando il contratto o la liberatoria.

In sintesi: un minorenne non può farsi tatuare senza il consenso dei genitori.

Esistono poi alcune Regioni, come la Sicilia, in cui la legge vieta in assoluto la possibilità di effettuare tatuaggi ai minorenni, anche in presenza del consenso dei genitori.

Minore: per tatuarsi occorre il consenso di entrambi i genitori?

Abbiamo detto che un minorenne non può tatuarsi a meno che non abbia il consenso dei genitori. Mettiamo il caso che un 15enne voglia farsi un tatuaggio ma i genitori sono in disaccordo: il padre vorrebbe mentre la madre no. In un caso del genere, cosa succede?

Ebbene, deve ritenersi che per tatuarsi il minore debba avere il consenso di entrambi i genitori, trattandosi di decisione che fuoriesce dall’ordinarietà.

Secondo la legge [3], infatti, le scelte più importanti attinenti ai figli devono essere prese da entrambi i genitori. In caso di disaccordo l’unica via perseguibile è quella di rivolgersi al giudice affinché decida nell’interesse del minore.

Cosa succede se un minore si fa un tatuaggio senza il consenso dei genitori?

Cosa succede se un minorenne particolarmente cocciuto decida di farsi un tatuaggio senza il consenso dei genitori? In un’ipotesi del genere a rischiare sarebbe solo il tatuare.

Dal punto di vista civilistico, il contratto sarebbe invalido (annullabile o perfino nullo, se c’è una legge regionale che vieta espressamente i tatuaggi ai minorenni oppure ai minori di una certa età, ad esempio di 16 anni). Pertanto, il minore (o meglio, i suoi genitori) potrebbero chiedere la restituzione dei soldi.

Ma c’è di più. Il tatuatore che ha svolto il suo lavoro senza il consenso dei genitori potrebbe essere costretto a pagare il risarcimento dei danni come, ad esempio, le spese per l’eliminazione del tatuaggio con tutti gli interventi medici a tal fine necessari.

Sotto il profilo penalistico, il tatuatore rischia perfino di essere denunciato per lesioni personali. A tali conclusioni è giunta la Corte di Cassazione [4], secondo cui il tatuaggio è equiparabile a una “malattia” ai fini della configurabilità del reato di lesioni, in quanto lo stesso è causa di un’alterazione delle funzioni sensoriali e protettive della cute del minore.

in pratica Un minorenne non può farsi tatuare senza il consenso dei genitori. Il tatuatore rischia il rimborso del prezzo pagato, il risarcimento dei danni e la querela per lesioni personali.