In che cosa consiste la più alta onorificenza al merito della Repubblica a cui può aspirare in cittadino. Chi può fare le segnalazioni al Quirinale.

Per chi ama questo Paese, ci può essere una soddisfazione più grande di quella di essere insignito con la maggiore onorificenza conferita dal Capo dello Stato? Difficile dire di no: immagina di salire un giorno al Quirinale e di sentirti dire dal Presidente della Repubblica che gli italiani devono essere orgogliosi di te, dei tuoi valori, di quello che hai fatto nella vita, dei sacrifici che ti hanno portato a rendere l’Italia, per quel che ti spetta, migliore di com’era. Immagina che in quei saloni «pomposi», sul Colle più alto, venga premiato non solo il tuo lavoro ma anche il tuo impegno sociale, il tuo senso di solidarietà e che, per questo, ti viene conferita l’onorificenza più importante al merito della Repubblica. Pensi che sia possibile vivere un momento così? Bisogna, innanzitutto, darsi da fare per il bene economico, culturale o sociale del Paese. Dopodiché, si può pensare a come diventare Cavaliere di Gran Croce.

È questa, come si diceva, la massima onorificenza alla quale un cittadino (italiano o straniero residente) può aspirare. Non si guadagna nulla di materiale, a parte un diploma. Non si vince niente. Non è un concorso a premi o una sorta di «elezione» alla quale concorrere per vedere chi viene scelto come il più bravo. È di più, molto di più: si tratta del più alto riconoscimento morale tra i gradi dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

In una società che spesso si lamenta di mancanza di «meritocrazia», vedersi assegnare un titolo così è qualcosa di eccezionale. Perché proprio eccezionali devono essere i meriti riconosciuti per ricevere questa onorificenza nei vari ambiti di cui si tiene conto, cioè le arti, le lettere, l’economia e l’adempimento di cariche pubbliche. Allo stesso modo, l’Ordine del Merito della Repubblica, che suggerisce al Capo dello Stato i candidati a Cavaliere di Gran Croce e alle altre onorificenze, valorizza le benemerenze che sono state maturate nello svolgimento di attività con fini umanitari, sociali e filantropici, e nella prestazione di servizi particolari nel campo delle carriere militari e civili.

Per diventare Cavaliere di Gran Croce, dunque, bisogna essere segnalati al Quirinale, che valuta il percorso del candidato. La segnalazione può essere fatta dalle prefetture, che inviano al Ministero del settore interessato i loro suggerimenti. Ma anche il singolo cittadino può «autocandidarsi» se si ritiene degno di tale riconoscimento inviando la richiesta al Dipartimento del Cerimoniale di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio Onorificenze e Araldica di Palazzo Chigi in via dell’Impresa 90, a Roma.

Chi viene nominato Cavaliere di Gran Croce riceve (oltre alla soddisfazione personale):

una croce patente smaltata di bianco, filettata d’oro, della misura di 52 mm, che attraversa due rami di ulivo e di quercia d’oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce è caricata al centro da uno scudetto circolare d’oro, bordato d’azzurro, recante da una parte l’emblema della Repubblica Italiana d’oro e, all’interno della bordatura, la scritta in lettere lapidarie maiuscole romane al merito della Repubblica; nel verso, c’è l’effigie a sbalzo dell’Italia turrita d’oro e, all’interno della bordatura, le scritte in lettere lapidarie maiuscole romane d’oro, Patriae unitati civium libertati, cioè «All’unità della patria, alla libertà dei cittadini», le frasi scolpite su due quadrighe dell’Altare della Patria a Roma;

una placca del diametro di 85 mm a forma di raggiera convessa d'argento, costituita da otto gruppi di raggi ciascuno intagliati a punta di diamante, con sovrapposta al centro una croce uguale a quella sopra descritta;

del diametro di 85 mm a forma di raggiera convessa d’argento, costituita da otto gruppi di raggi ciascuno intagliati a punta di diamante, con sovrapposta al centro una croce uguale a quella sopra descritta; una fascia di seta dalla spalla destra al fianco sinistro, di 101 mm di altezza (82 mm per le donne) di colore verde bandiera con una lista di rosso per lato di 9 mm.