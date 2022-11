Lombardia: Pollastrini, ‘Pd non è pungiball, rispettare decisioni partito’

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – ‘Il Pd della Lombardia non è un pungiball disposto a prenderle da fuori e da dentro. C’è un voto limpido dell’assemblea regionale sul no a Letizia Moratti e sul percorso per la scelta del candidato/a alla presidenza e con solo una decina di astensioni. Rispettare regole e democrazia è anche rispettare noi stessi”. Lo dice Barbara Pollastrini, della Direzione nazionale del Partito democratico.