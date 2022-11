Milano, 16 nov.(Adnkronos) – “Questa sera a Pavia sarà con noi Giuliano Pisapia per la sesta tappa di #Cominciamodacapo”. Lo annuncia l’assessore alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, riferendosi all’iniziativa messa in campo in vista delle prossime elezioni regionali in Lombardia.