Lombardia: Strada (Lce), ‘dialogo con Terzo Polo irrinunciabile, Tabacci candidato di sintesi’ ‘

Milano, 17 nov. (Adnkronos) – “Il primo obiettivo dei Civici è mandare a casa la giunta Fontana ed evitare che anche in Lombardia si riaffermi una deriva di destra come quella che ha espresso a livello nazionale l’attuale governo”. Lo dichiara Elisabetta Strada, consigliere regionale del gruppo Lombardi civici europeisti, aggiungendo: “A tale scopo è indispensabile chiamare a raccolta tutte le forze moderate di centro e di centro-sinistra per trovare una sintesi reale, che esprima un vero progetto alternativo a quello dell’attuale maggioranza e che abbia un programma politico ampiamente condiviso”.