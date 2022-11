Lombardia: Majorino, ‘se c’è nome lo sosterrò, altrimenti primarie sono ultima chance’

Milano, 17 nov.(Adnkronos) – “Nei prossimi giorni, come annunciato, il presidente Fontana presenterà il suo programma e avvierà la sua campagna elettorale. Letizia Moratti è in campo e oltre alla campagna elettorale fa pure la campagna acquisti. Noi o rapidamente usciamo da questo confronto strano (e son convinto incomprensibile ai più) o non tocchiamo palla”. Lo scrive su Facebook Pierfrancesco Majorino facendo il punto sulla campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali in Lombardia.