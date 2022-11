Lombardia: bambini protagonisti a Palazzo Pirelli con progetto sul tema dell’abbraccio

Milano, 17 nov. (Adnkronos) – Il Belvedere Jannacci al 31esimo piano di Palazzo Pirelli di Milano ospita oggi l’evento organizzato dall’associazione San Babila in collaborazione con Galleria San Babila per promuovere un messaggio di pace e fratellanza coinvolgendo in prima persona i bambini e le loro famiglie. Il progetto diventerà itinerante nelle principali città italiane dove sarà allestito in location d’eccezione.