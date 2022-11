Roscani-Di Giuseppe (Fdi-Gn), ‘viva chi investe in Italia, complimenti Alfasigma’

Roma, 18 nov. – (Adnkronos) – “Un grande piacere essere presenti all’inaugurazione del nuovo Reparto Sterile 4 di Alfasigma, ad Alanno, in provincia di Pescara con il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l’onorevole Guerino Testa. Un ottimo impianto assolutamente all’avanguardia che oltre ad ammodernare l’area esistente, investe sul territorio e offre posti di lavoro ai giovani formati consentendo loro di restare ad accrescere la loro professionalità in Abruzzo e non doversi trasferire in altre città o nazioni. Viva chi ha il coraggio di investire nella propria nazione di contribuire quindi allo sviluppo e alla crescita del territorio fino ad arrivare a diventare un’eccellenza che ci rende orgogliosi in Italia e nel Mondo”. Lo dichiarano Fabio Roscani, deputato di Fdi e presidente di Gioventù Nazionale e Francesco Di Giuseppe, vicepresidente Gioventù Nazionale.