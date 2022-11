‘In Valmalenco’, ecco la prima valle 4.0 in Italia

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – È stato presentato oggi al Palazzetto Polifunzionale di Spriana (Sondrio) il progetto I.T.I.-Investimento Territoriale Integrato ‘In Valmalenco’, per lo sviluppo smart ed ecosostenibile del territorio, che coinvolge quattro Comuni della valle lombarda (Chiesa in Valmalenco – capofila, Caspoggio, Lanzada, Spriana), affiancati da Municipia SpA–Gruppo Engineering e CISA Srl, società aggiudicatarie del project financing di servizi per la gestione del progetto nei prossimi 7 anni, sotto l’egida della Regione Lombardia per la firma dell’AQST – Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale come strumento di governance.