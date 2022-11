Pd: Bonaccini, ‘costruire nuovo campo alleanze, in Lazio e Lombardia non appresa lezione’

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Dobbiamo metterci in cammino, costruire una grande forza più radicata, più popolare e progressista e poi costruire un nuovo campo di alleanze, perchè poi abbiamo visto alla prova dei fatti, e credo questo riguardi anche il Movimento 5 stelle e il Terzo polo, che se arriviamo divisi si perde. Spero che la lezione in qualche modo venga appresa, non mi pare sia stata compresa nè nel Lazio nè in Lombardia, speriamo che a forza di battere il chiodo in futuro qualcuno possa ascoltare di più”. Lo ha affermato Stefano Bonaccini, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Raitre.