Manovra: Ricci (Pd), ‘attendiamo numeri per comuni, 1 mld per evitare default’

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Solo 3 mesi di aiuti per il caro energia, da dicembre aumentano benzina e gasolio. Poco o nulla per lavoro e giovani, toglie ai poveri e favorisce gli evasori. Una manovra debole, che non aiuta la crescita e dimentica le questioni sociali, in retromarcia su tante promesse. Sui comuni vediamo quanto ci sarà davvero, serve almeno 1 miliardo per evitare il default. Bene, invece, i 400 milioni per calamità nelle Marche”. Così Matteo Ricci del Pd, sindaco di Pesaro, presidente Ali – Autonomie locali italiane.