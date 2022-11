Lombardia: in arrivo contributi per ridare slancio all’agricoltura di montagna

Milano, 22 nov. (Adnkronos) – Contrastare la frammentazione per ridare slancio all’agricoltura di montagna. Questo lo scopo della legge approvata oggi all’unanimità dal Consiglio regionale. Il territorio regionale lombardo, ha spiegato il relatore Francesco Ghiroldi (Lega) “è costituito per oltre il 40% della superficie complessiva da montagne. Un territorio bello ma fragile, contraddistinto da grandi superfici boscate e da ridotte superfici a vocazione agricola, modellate da secoli di lavoro dell’uomo. Aree difficili, spesso delimitate ‘a terrazza’ con l’intento di strappare al bosco superfici da coltivare. Questi terreni caratterizzano la cosiddetta ‘agricoltura eroica’. Un’agricoltura faticosa, ‘in salita’, di nicchia, dove il lavoro manuale è ancora prevalente. Un’agricoltura dai costi elevati e ben poco redditizia. Un’agricoltura però in grado di dare prodotti tipici di alta qualità, di mantenere e controllare il territorio e di inserirsi a pieno titolo nell’offerta turistica dei luoghi”.