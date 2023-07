Che differenza c’è tra legge ordinaria e legge costituzionale?

Qual è il procedimento che consente al Parlamento di approvare un provvedimento in grado di modificare la Costituzione? Quando c’è referendum?

L’ordinamento giuridico italiano è composto da così tante leggi che nessuno è in grado di sapere di preciso quante siano. Basti pensare che, ancora oggi, sono in vigore norme emanate durante la monarchia, cioè prima dell’inizio della seconda guerra mondiale. Con questo articolo ci occuperemo di un argomento in particolare: vedremo cioè che differenza c’è tra la legge ordinaria e la legge costituzionale.

Sin da subito va detto che entrambi i provvedimenti sono emanati dal Parlamento; sotto questo punto di vista, quindi, non cambia nulla. Ciò che davvero differisce è la procedura necessaria per giungere all’approvazione e la “forza” di questi due tipi di leggi: quella costituzionale, infatti, è in grado di fare cose che non sarebbero possibili per una normale legge ordinaria. Se l’argomento t’interessa, prosegui nella lettura.

Cos’è la legge ordinaria?

Si definisce “ordinaria” la legge emanata dal Parlamento dopo essere stata approvata sia dalla Camera che dal Senato.

Come si approva una legge ordinaria?

La legge ordinaria deve essere approvata da entrambe le camere, le quali votano a maggioranza sullo stesso testo, che prende il nome di “disegno” o di “proposta” di legge [1].

Ciò significa che se la seconda Camera approva il testo con alcune modifiche dovrà ritrasmetterlo alla prima perché lo approvi nella nuova versione.

Quest’ultima, a sua volta, è libera di modificarlo ancora, il che renderà necessario un nuovo intervento dell’altra Camera e così via finché lo stesso testo non verrà approvato da ciascuna delle due Camere. È per questa ragione che si parla di “bicameralismo perfetto”.

Entrambe le Camere votano a maggioranza dei presenti (cioè, il 50% + 1). Per approvare una legge ordinaria, quindi, è sufficiente la maggioranza relativa.

La promulgazione e la pubblicazione della legge

Una volta approvata dal Parlamento, la legge ordinaria è pronta ad essere promulgata dal Presidente della Repubblica, che provvede entro un mese dell’approvazione.

La promulgazione è un atto formale del Presidente della Repubblica il quale, verificata la correttezza dell’iter parlamentare, firma la legge e ne ordina la pubblicazione [2].

La legge ordinaria entro in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, la quale avviene ad opera del Ministro della giustizia e consiste nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

Durante questi quindici giorni (periodo definito “vacatio legis”) la legge non è ancora efficace, consentendo così a tutti i cittadini di prenderne visione per adeguarsi al momento in cui entrerà effettivamente in vigore.

Cos’è la legge costituzionale?

È “costituzionale” la legge che è in grado di modificare la Costituzione. Si tratta di una prerogativa che non compete alla legge ordinaria, la quale non può mai porsi in contrasto con la Carta costituzionale.

La legge costituzionale, oltre che modificare la Costituzione, può essere adottata anche per altri motivi. Ad esempio, è con legge costituzionale che sono stati adottati gli statuti speciali delle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta [3].

Sempre la Costituzione prevede che solo con legge costituzionale possa essere disposta la fusione di regioni esistenti e la creazione di nuove regioni [4].

Come si approva una legge costituzionale?

La legge costituzionale è ugualmente emanata dal Parlamento, ma con una procedura più complessa rispetto a quella vista sinora.

Perché possa validamente approvarsi una legge costituzionale occorre infatti che le Camere votino sullo stesso testo per ben due volte, a distanza non inferiore di tre mesi l’una dall’altra, a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione [5].

La legge costituzionale, quindi, può essere approvata solo a seguito di un iter parlamentare speciale, che prevede non una sola votazione (di entrambe le Camere, ovviamente) ma due diverse, distanziate nel tempo, come se si volesse dare il tempo ai parlamentari di meditare bene sulla scelta da compiere.

Inoltre, mentre per la prima votazione è sufficiente la maggioranza relativa (cioè, quella dei presenti) come avviene per la legge ordinaria, alla seconda votazione (da farsi non prima di tre mesi dalla precedente) occorre la maggioranza assoluta dei componenti della Camera, cioè il 50% + 1 dei parlamentari effettivi. Ma non è finita qui.

Il referendum sulla legge costituzionale

La legge costituzionale così approvata viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale prima della promulgazione, senza però entrare ancora in vigore.

Entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera, 500mila elettori o cinque consigli regionali possono chiedere che sia sottoposta a referendum confermativo (cosiddetto referendum costituzionale): in questo caso, la legge è promulgata solo se è stata approvata dal corpo elettorale con la maggioranza dei voti validi.

In altre parole, la legge costituzionale, per essere davvero efficace, deve essere approvata anche dai cittadini, sempreché entro tre mesi dalla sua pubblicazione i parlamentari, gli elettori o i consigli regionali ne facciano richiesta. In caso contrario, trascorsi i tre mesi la legge costituzionale viene promulgata, diventando efficace a tutti gli effetti

Il referendum non può essere chiesto se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti; in tal caso, quindi, la legge può essere immediatamente promulgata dal Presidente della Repubblica.

Insomma: la possibilità del referendum c’è solo se, in seconda votazione, la legge è approvata dalla maggioranza assoluta dei parlamentari e ne viene fatta richiesta; se, invece, c’è un consenso pari ai due terzi, allora non si potrà dar luogo ad alcun referendum.

Qual è la differenza tra legge ordinaria e costituzionale?

Sono dunque chiare le differenze tra legge ordinaria e legge costituzionale:

la legge ordinaria non può mai derogare alla Costituzione, mentre la legge costituzionale può perfino modificarla, ponendosi quindi come fonte di rango equivalente alla Costituzione stessa;

la legge costituzionale è approvata con una speciale procedura, definita “aggravata”, che garantisce il massimo della partecipazione democratica all’approvazione del provvedimento.