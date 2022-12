Regioni, Zaia: ‘Tutela territorio da dissesto deve essere dogma per questo Paese’

Milano, 5 dic. (Labitalia) – “Viviamo in un territorio strepitoso, nel Paese più bello del mondo, ma purtroppo questo è scolpito dal dissesto idrogeologico. Dobbiamo prendere atto che il dissesto crea non pochi problemi e che la tutela del territorio deve essere un dogma in questo Paese. L’abusivismo e la malagestio dei territori si traduce in fatti tragici, che fanno anche perdere la vita alle persone”. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, a margine della prima delle due giornate del Festival delle Regioni, organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per valorizzare la ricchezza, l’identità e la specificità dei territori italiani.