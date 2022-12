Lombardia: Pizzul (Pd), ‘scissione Lega?Partito di Salvini ha tradito la Lombardia’

Milano, 9 dic. (Adnkronos) – “Le fibrillazioni nel fronte della Lega hanno prodotto la scissione del gruppo regionale e potrebbe non essere finita qui. Oggi il fronte a sostegno di Fontana è molto più debole e convinto di prima e le ragioni sono politiche, perché la Lega di Salvini non sta più rappresentando la Lombardia e i suoi interessi e men che meno lo può fare Fratelli d’Italia, un partito fortemente centralista, romanocentrico, più attento alle ragioni del sud e sempre contrario a ogni forma di autonomia”. Così il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul commenta la notizia della scissione del gruppo regionale della Lega in Consiglio regionale della Lombardia.