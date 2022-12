Lombardia: al via lavori di riqualificazione quartiere milanese di via Bolla

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – Nuovo volto per il quartiere di via Bolla a Milano. Grazie allo stanziamento regionale di oltre 32 milioni di euro e alla grande collaborazione tra enti e prefettura sono partiti i lavori di riqualificazione energetica nei civici 26-36 (fabbricato B). Termineranno entro il 2023 e, da quella data, e nei successivi due anni, saranno abbattuti gli edifici dei civici 38-42 (interamente sgomberati). Al loro posto sorgeranno 155 nuovi alloggi (56 monolocali, 74 bilocali e 25 trilocali) in classe energetica A3.