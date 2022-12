Governo: domani Meloni alla Camera per Consiglio Ue, poi ordine giornalisti

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Giornata ricca di impegni domani per il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio alle 9.30 sarà alla Camera dei deputati per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022, per poi intervenire in videomessaggio, alle ore 10.30, all’’Assemblea 2022 di Confesercenti. Infine, alle 15.30, Meloni raggiungerà la sede dell’Ordine dei giornalisti del Lazio in Piazza della Torretta per l’inaugurazione della lapide commemorativa dei giornalisti ebrei perseguitati a seguito delle leggi razziali.