Bracco: Caccavale, ‘premio ‘Donna Sport’ tra iniziativa virtuose che vanno sostenute’

Milano, 13 dic.(Adnkronos) – “Come presidente del Consiglio delle Pari opportunità di Regione Lombardia, stimo moltissimo l’iniziativa messa in campo da Diana Bracco perché educa alla bellezza e alla determinazione e valorizza il talento femminile come grande contributo per la società”. Così Letizia Caccavale, presidente del Consiglio per le Pari opportunità della Regione Lombardia, commenta il premio ‘Donna Sport’ ideato dal Gruppo Bracco, dedicato alle ragazze dai 14 ai 18 anni che, pur praticando sport federali ad alti livelli, hanno un ottimo rendimento scolastico.