Maltempo: Rfi, ‘al Nord attivata fase di preallerta piani neve e gelo’

Milano, 14 dic. (Adnkronos) – In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione civile che prevede per la giornata di domani, giovedì 15 dicembre, nevicate e possibili gelicidi in diverse regioni del Nord Italia, Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) ha attivato la fase di preallerta dei piani neve e gelo in Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.