Covid: Fontana e Bertolaso a Brescia, ‘grazie ai sanitari per impegno in pandemia’

Milano, 14 dic. (Adnkronos) – Oltre mille tra operatori sanitari, medici e volontari riuniti al ‘Brixia Forum’ di Brescia hanno accolto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso per ricevere il loro ringraziamento per l’impegno e il lavoro svolto nel periodo in cui sono stati in prima linea per lottare contro la pandemia provocata dal Covid-19.