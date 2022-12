Lombardia: Alleanza VerdiSinistra, ‘soddisfatti accordo centrosinistra-M5s’**

Milano, 17 dic. (Adnkronos) – Alleanza VerdiSinistra e Reti Civiche esprime la sua soddisfazione per l’allargamento della coalizione di centrosinistra verso il Movimento 5 Stelle: “Siamo soddisfatti che si sia raggiunto l’accordo con il M5s in Lombardia, che ci rende sicuramente più competitivi in questa tornata elettorale -dichiarano Paolo Matteucci, segretario regionale Sinistra Italiana ed Aldo Guastafierro e Cristina Ganini, co-portavoci regionali di Europa Verde-. Molti sono i temi a noi cari che hanno coinciso con le richieste dei loro rappresentanti regionali: dalla sanità pubblica, alla difesa dell’ambiente con una migliore gestione del tema dei rifiuti passando dall’edilizia popolare e da maggiori investimenti in tema di trasporto pubblico locale”.